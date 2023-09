Lubach waarschuwt voor kwakzalverij bij NPO

Arjen Lubach zag een reclame waarin Ruud Gullit voedingssupplementen aanprijst. De oud-topvoetballer is bij lange na niet de enige bekende Nederlander die zich daarvoor leent. Geraldine Kemper, Arie Boomsma en nog een keur aan andere bekendheden beweren tegen betaling dat een mens een hoeveelheid aan extra vitaminen en mineralen nodig heeft om een vitaal leven te kunnen leiden. Maar is dat wel zo, vraagt Lubach zich af zijn De Avondshow.

Medisch gezien niet, zegt Lubach, die erop wijst dat eigenlijk alle stoffen die je lichaam nodig heeft al in je dagelijkse voeding zitten. Uitgaand van een enigszins normaal voedingspatroon. Lucratieve oplichterij dus. Extra bont maakt voormalig Olympisch roeier Govert Viergever het. Op sociale media beweerde hij al ongefundeerd dat mensen voedingssupplementen nodig hebben omdat 'onze lifestyle en stress gewoon vele malen hoger zijn'. Maar ‘die postbodefantast van Instagram’, aldus Lubach, heeft tegenwoordig ook een eigen programma bij KRO-NCRV, The Biohack Project, waarin hij semi-BN’ers zogenaamd leert hun lichaam te “hacken”.

“Hij raadt extra magnesium aan, in dit geval tegen concentratieproblemen,” zegt Lubach over een van de vele compleet uit de lucht gegrepen beweringen van Viergever. Een bewering die overigens verboden is om expliciet zo uit te spreken volgens de Reclame Code Commissie. Lubach merkt op: ‘Je mag het niet op een potje zetten, maar je mag het wel op NPO 1 komen vertellen’.