Lubach over een VVD-cliché: hoe hard werken de mensen thuis?

Wie Dilan Yesilgöz een beetje volgt, weet dat ze niet uitgepraat raakt over “de hardwerkende Nederlanders” en “de mensen thuis”. Het is een typische VVD-truc: iets eindeloos herhalen in de hoop dat “de hardwerkende Nederlanders” en “de mensen thuis” ten onrechte gaan geloven dat de VVD voor hen opkomt.