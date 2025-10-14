Lubach over een VVD-cliché: hoe hard werken de mensen thuis?

Wie Dilan Yesilgöz een beetje volgt, weet dat ze niet uitgepraat raakt over “de hardwerkende Nederlanders” en “de mensen thuis”. Het is een typische VVD-truc: iets eindeloos herhalen in de hoop dat “de hardwerkende Nederlanders” en “de mensen thuis” ten onrechte gaan geloven dat de VVD voor hen opkomt.
Arjen Lubach zet daarom op een rijtje hoe vaak Yesilgöz de termen gebruikte tijdens het RTL-debat, en concludeert: “Voor hardwerkende Nederlanders zijn we wel heel vaak thuis.”
Het komt echt niet meer goed met de VVD-campagne. Maar het gestuntel van Yesilgöz levert wel gouden televisie op.
Meer over:kijk nou, arjen lubach, vvd, dilan yeşilgöz, tweede kamerverkiezingen 2025
