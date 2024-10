Lubach legt uit: Hoe Trump de hele Amerikaanse democratie in gevaar brengt Kijk Nou • Vandaag • leestijd 2 minuten • 274 keer bekeken • bewaren

Nog maar een week en dan gaan de Amerikanen naar de stembus om te kiezen wie de volgende president van de Verenigde Staten wordt: de huidige vicepresident Kamala Harris, of een nieuwe termijn voor de veroordeelde crimineel Donald Trump. Linksom of rechtsom heeft het er alle schijn van dat direct na het sluiten van de stembussen het land in zeer onrustig vaarwater terechtkomt.

Mocht Trump de verkiezingen winnen, dan steekt hij zelf al niet onder stoelen of banken wat er gaat gebeuren. Hij heeft beloofd op dag 1 van zijn nieuwe presidentschap de grootste deportatieactie uit de geschiedenis uit te voeren. Ongedocumenteerde migranten, asielzoekers en eigen elke Amerikaan met een migratie-achtergrond die Trump niet aanstaat loopt het risico opgepakt te worden en het land uit te worden gezet. Ook heeft Trump herhaaldelijk gedreigd "de vijand in ons midden" hard aan te pakken, waarmee hij doelt op iedereen die tegen hem is: Democratische politici, journalisten, activisten. Daarbij heeft Trump gezegd het leger te willen inzetten om zijn tegenstanders onschadelijk te maken.

Verder valt te verwachten dat Trump ruim baan geeft aan de dictatoriale expansiepolitiek van landen als Rusland en China, dat hij de NAVO onder druk zet en mogelijk zelfs de VS terugtrekt uit de alliantie en dat hij opnieuw het klimaatakkoord de rug toekeert. Om maar een paar dingen te noemen die behalve de VS ook de rest van de wereld schaden.

Als Harris wint, is de kans groot dat Trump opnieuw zijn verlies niet accepteert. Dat deed hij niet na zijn nederlaag in 2020 en hij houdt tot op de dag van vandaag vol dat hij de werkelijke winnaar was van die verkiezingen. Er zijn wel een paar verschillen met de race die hij destijds van Joe Biden verloor. Trump is nu geen president, wat inhoudt dat hij minder machtsmiddelen tot zijn beschikking heeft. Wel heeft hij tijdens zijn vorige presidentschap de nodige voorbereidingen getroffen, onder meer door kiescommissies te vullen met aanhangers die vermoedelijk niet zomaar een winst van Harris zullen ratificeren. En dan zijn er nog de aanhangers van Trump. Na de vorige nederlaag bestormden een massa MAGA-extremisten het Amerikaanse capitool en de kans lijkt klein dat zij zich bij een nieuw verlies rustig zullen houden.