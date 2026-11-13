Lubach fileert absurde hypocrisie van de VVD en onthult waar de ziel van de partij verstopt zit Kijk Nou Vandaag • leestijd 1 minuten • 1160 keer bekeken • Bewaren

Het is een ongekende puinzooi in politiek Den Haag, waar donderdag de VVD in aanvaring kwam met coalitiepartners D66 en CDA. Na weken van vruchteloze pogingen een meerderheid te vinden voor het rammelende Belastingplan van VVD-minister Eelco Heinen, besloten D66 en CDA akkoord te gaan met een minieme wijziging in de plannen voorgesteld door PRO en Volt. Op papier betekent die wijziging dat miljonairs een klein beetje moeten inleveren en de hardwerkende Nederlander, waar de VVD altijd zo de mond vol van heeft, een beetje extra overhoudt.

Dat was tegen het zere been van de VVD die namelijk (wat een verrassing) helemaal niet opkomt voor die "hardwerkende Nederlander", maar uitsluitend de belangen behartigt van het grootkapitaal en miljonairs die het lekke belastingstelsel uitbuiten om hun miljoenen buiten het zicht van de fiscus te houden en hun vermogen zo zien toenemen - let wel: dit alles zonder er ook maar een moment hard voor te werken.

Duizelt het je allemaal? In dat geval zet Arjen Lubach het allemaal nog eens haarfijn op een rijtje. Hij stipt ook nog even oud-VVD-minister Christianne van der Wal aan die de afgelopen dagen in elke talkshow krokodillentranen mocht huilen over de rampspoed die Nederland nu zal treffen. Dit amendement raakt, aldus Van der Wal, de VVD diep in de ziel. "Ziel?" denk je nu misschien, hebben ze die dan? Ja, maar dit zit heel goed verstopt.