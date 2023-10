Lubach doet een dappere poging de situatie in Israël en Palestina te duiden

26 okt. 2023 - 10:24

Inderdaad. De beginwoorden in ''The Holocaust-industrie'' van Norman Finkelstein zijn van gelijkstrekkende inhoud. Maar als Lubach dat had gezegd, dan had dit artikel een andere titel gekregen. Of er was een artikel over Mirjam Bikker verschenen die van woede was ontploft. Ongelooflijk, na Lubach een uur lang fulmineren over antisemitisme terwijl er dagelijks honderden Palestijnen worden vermoord.