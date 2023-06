LTO weigert Nederland van het slot te halen

22 jun. 2023 - 9:58

Hoezo weigert LTO ons uit het slot te halen? Het is de overheid die door een veelheid van domme maatregelen en normen het land op slot heeft gezet. Zelfs als LTO op de rug was gaan liggen en “kai kai kai” had geroepen was het slot er nog steeds niet af. Leg maar eens uit waarom de bouw stil ligt? Waarom een boer aan de grens met andere normen te maken heeft dan zijn buurman? Waarom er geen fatsoenlijke nul-metingen per bedrijf gedaan zijn? Waarom toekomstperspectief niet bespreekbaar is? Dat LTO nu niet meer aan tafel wil met deze onbetrouwbare gesprekspartner is logisch. Ze vertegenwoordigen de slachtoffers van jarenlang wanbeleid. Wanbeleid wat eigenlijk alleen maar erger aan het worden is.