Louisiana stelt tien geboden verplicht in klaslokaal, docenten mogen niet meer zeggen dat ze homo zijn

De Republikeinse gouverneur van de Amerikaanse staat Louisiana, Jeff Landry, heeft een wet ondertekend waardoor openbare scholen verplicht worden om de tien geboden in elk klaslokaal op te hangen. De tekst moet zijn opgemaakt in een “groot en makkelijk leesbaar lettertype”. Dat valt te lezen bij Deutsche Welle .

Landry heeft ook ingestemd met maatregelen om onderwijzers aan banden te leggen. Zij mogen bijvoorbeeld niet meer zeggen dat ze homo of lesbienne zijn. Ook wordt het scholen verboden om trans kinderen zonder toestemming van ouders aan te spreken met de door hen gewenste voornaamwoorden. Volgens de gouverneur zullen scholieren hierdoor beter leren rekenen.

De Amerikaanse burgerrechtenorganisatie American Civil Liberties Union (ACLU) heeft aangekondigd de wet te zullen aanvechten. Volgens de ACLU is de verplichting om de tien geboden op te hangen in strijd met de scheiding van kerk en staat en een eerdere uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof.

“Politici moeten hun religieuze doctrines niet opdringen aan scholieren en ouders op openbare scholen”, stelt de organisatie in een verklaring. Ook wijst de ACLU er fijntjes op dat de precieze tekst van de tien geboden kan verschillen per christelijke denominatie. “De overheid moet geen kant kiezen in dit theologische debat.”