Louisa Janssen en SP Jongeren protesteren met schlager tegen rente op studieschulden

26 okt. 2023 - 5:27

Ik zal mijn bank eens vragen of de rente op de PL op 0% kan worden gezet. Sorry, lieve studenten, maar ik vindt het een beetje dom dat men dacht dat de rente nooit ging stijgen. Bas Jacobs heeft het gisteravond in 1Vandaag netjes verteld over hoe economie ongeveer werkt...... Bij mijn oude werkgever hadden we, in de avond uren, veel studenten aan het werk, om hun studie te bekostigen. Wat is er mis mee om een paar uur te gaan werken? Liever zuipen? Dan zul je ook de gevolgen er van moeten dragen. Dus, niet piepen aub.

