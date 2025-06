Los Angeles: wat je moet doen als iemand van ICE je wil controleren Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 128 keer bekeken • bewaren

Van kat en muis spel tot geweld in een vervallend imperium

Terwijl het geweld in de straten woedt, legt de Los Angeles Times – de grootste krant van de stad – uit wat je moet doen als ICE – de organisatie die op mensen zonder de juiste verblijfspapieren jaagt – aan de deur klopt. Houd de deur op slot, maak alle ramen dicht. Als je buiten een camera hebt hangen, houd de beelden in de gaten. Je hoeft de deur pas openen te maken als de agenten buiten een bevel tot medeneming hebben, dat is uitgegeven door een gerechtshof en getekend door een rechter. Het document dient de correcte naam te bevatten van de persoon die ze zoeken. De agenten van ICE moeten zich ook kunnen identificeren. Dat bevel dienen ze tegen het raam te houden of onder de deur door te schuiven zodat je het op je gemak kunt lezen. Zorg dat je een rode kaart bij de hand hebt. Bestel die online die bij het Immigrant Legal Resource. Dit is een organisatie van vrijwilligers die zich inzet voor de rechten van migranten. De rode kaart of tarjeta roja is gratis en in tientallen talen beschikbaar. Laat je niet bedriegen door tussenpersonen die ze voor geld verkopen. Je kunt ze op de site van het ILRC printen.

Als een ICE-medewerker je aanspreekt, beantwoord dan geen vragen en teken niets. Toon de kaart. Op de kaart staat dat je niets wenst te verklaren en dat je op grond van het vierde amendement van de Amerikaanse grondwet geen toestemming geeft je woning te betreden of je spullen te doorzoeken.

Als die gasten van ICE toch binnentreden, zeg je: “Ik stem niet in met dit binnentreden en deze doorzoeking”. Bied geen lichamelijke weerstand. Leg wel de namen van de agenten vast mét de nummers op hun badge en hun gedrag. Verzamel gegevens over getuigen als die aanwezig zijn. Dat is je recht. Als de agenten weer vertrekken, kun je juridische hulp inroepen. Nogmaals: onder geen enkele omstandigheid vragen beantwoorden. Alleen maar zeggen: “Ik beroep mij op mijn constitutionele zwijgrecht”. Ook als je in de auto of in het openbaar vervoer wordt aangehouden. Weiger fouilleren met dit voorbehoud dat een agent op je zakken mag kloppen als hij vermoedt dat je gewapend bent. Als de agent klaar met je is, vraag dan: “Kan ik vertrekken?”. Is het antwoord bevestigend, ga dan rustig weg. Als je wordt gearresteerd, vraag om een advocaat. Wellicht kan het consulaat van je land helpen er een te vinden. Verschijnt ICE op de werkplek, waarschuw dan onmiddellijk de baas en de vakbond. Blijf rustig. Het is goed als de baas voorbereid is op dit soort bezoek en weet hoe te handelen – ik zeg niks en ik geef nergens toestemming voor. Personeelsleden dienen medewerkers van ICE te verwijzen naar de baas en verder geen enkel initiatief te nemen.

La Opinión, de voornaamste Spaanstalige krant van los Angeles publiceert deze maandag op de voorpagina een foto van demonstranten met de Mexicaanse vlag. Er zijn vijf Waymo’s in brand gestoken. Dat zijn zelfrijdende taxi’s. De woordvoerder van ICE verklaarde dat onverantwoordelijke politici “een gevaarlijke en leugenachtige retoriek hanteren die de gemeenschap en de ordehandhaving in gevaar brengt”. In Paramount is de buurtwacht in het geweer gekomen. Ze verjoegen honderd agenten van de US Border Patrol. President Sheinbaum van Mexico bevestigde dat in Los Angeles 35 Mexicaanse staatsburgers zijn gedetineerd. Ze krijgen consulaire steun maar ze veroordeelt razzia’s geweld als actiemiddel in de immigratieproblematiek. Ze onderstreepte dat de Mexicanen in de Verenigde Staten geen misdadigers zijn maar “eerlijke, hardwerkende mensen”.

In een achtergrondartikel concludeert Guadalupe Correa-Cabrera, hoogleraar aan de George Mason dat het voormalige Amerikaanse imperium in diep verval verkeert. De Verenigde Staten gaan zowel in humanitaire als economisch opzicht steeds meer achteruit. In plaats van mogelijkheden te scheppen voor het realiseren van de Amerikaanse droom, maken politici het alleen maar erger.

Ze heeft gelijk: we zien hoe een imperium in verval niet weet hoe om te gaan met interne en externe bedreigingen.

Inmiddels heeft de staat Californië een zaak aangespannen tegen Trump vanwege zijn inzet van de National Guard. De stad Glendale heeft de samenwerking met ICE opgezegd en houdt geen ongedocumenteerden meer vast.

Bekijk hier beelden van het lokale CBS station in Los Angeles:

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.