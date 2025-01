Los Angeles is decor van ongekende klimaatramp, 130.000 inwoners op de vlucht

Los Angeles wordt geteisterd door ongekende branden waar de brandweer machteloos tegenover staat. Vijf mensen zijn omgekomen, 130.000 inwoners zijn geëvacueerd en al duizenden woningen en gebouwen zijn aan de vlammen ten prooi gevallen. Een gebied ter grootte van meer dan 110 vierkante kilometer, ongeveer de omvang van de stad Rotterdam, is al verwoest. In Hollywood, het stadsdeel waar de filmindustrie is gevestigd, woeden zes branden. Huizen van beroemdheden als Paris Hilton zijn in vlammen opgegaan. Uit de stad komen beelden die zo uit een rampenfilm geplukt lijken maar nu de echte werkelijkheid tonen. Het vuur woedt door een combinatie van omstandigheden, het is al lang droog, er staat een harde orkaanachtige wind en er is gebrek aan bluswater.