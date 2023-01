Longproblemen bij kinderen door koken op gas

Koken op gas leidt bij tienduizenden Nederlandse kinderen tot astmatische klachten. Ook volwassenen kunnen last krijgen van de luchtwegen. Dat concluderen de organisaties Clasp en European Public Health Alliance (EPHA) op basis van onderzoek dat onder meer is uitgevoerd door TNO.

Christine Egan, voorzitter van Clasp, vindt dat gasfornuizen moeten worden voorzien van gezondheidswaarschuwingen zoals we die ook al kennen van pakjes sigaretten. "De EU heeft de plicht om de gezondheidsrisico’s in ogenschouw te nemen.”

Clasp en EPHA pleiten ervoor om in nieuwe gebouwen alleen nog maar koken op elektra toe te staan. Tot de gasstellen zijn uitgebannen blijft het verstandig om goed te ventileren in de keuken. Door de hoge energieprijzen bestaat de kans dat mensen dat minder vaak doen.

De gezondheidsrisico’s zijn, kortom, een extra argument om van het gas af te gaan. “Het opvallende is dat gezondheid nog helemaal geen argument is in de discussie over het afstappen van gas. Het gaat vooral om de milieuoverwegingen”, zegt Piet Jacobs van het TNO, specialist op het gebied van luchtkwaliteit in huis, tegen het AD.