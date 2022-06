Longcovidpatiënten massaal arbeidsongeschikt verklaard

In de eerste vijf maanden van dit jaar werden er 736 mensen met longcovidklachten beoordeeld. Dat is een enorme stijging ten opzichte van 2021 toen er over het hele jaar 139 beoordelingen waren van deze patiënten. Het aandeel longcovidpatiënten bedraagt nu circa 3 procent van het totale aantal arbeidsongeschikten. De mensen met longcovidklachten kampen overigens meestal ook met andere gezondheidsklachten. Volgens het UWV is dat bij 61 procent het geval.

Herman Kroneman, medisch adviseur Divisie Sociaal Medische Zaken, UWV: ‘De cijfers weerspiegelen wat onze verzekeringsartsen in de spreekkamer tegenkomen. Ze zien dat langdurige coronaklachten vaak een grote, ingrijpende impact hebben op het leven van cliënten en er dus in veel gevallen sprake is van volledige arbeidsongeschiktheid. Maar een prognose is vaak nog lastig. De wetenschappelijke kennis over het verloop van Long COVID breidt zich nog elke dag uit, maar veel is nog onzeker. Dat betekent dat het vaak nu nog te vroeg is om te zeggen dat de arbeidsongeschiktheid duurzaam is. Veel cliënten willen dat ook niet, die willen graag herstellen en weer aan de slag. Die willen we dan in een later stadium nog terugzien voor een herbeoordeling. Maar er zijn ook wel degelijk situaties waarin een IVA-uitkering de enig denkbare oplossing is. Ook dat zie je in de cijfers.’