Long covid patiënten die hun reukzin verliezen vertonen afwijkende hersenactiviteiten

© cc-foto: Institute of Making

Long covid patiënten die kampen met verlies van hun reukvermogen vertonen andere patronen in hun hersenactiviteit in bepaalde delen van hun brein. Dat hebben wetenschappers ontdekt en gepubliceerd in EClinicalMedicine. In hun onderzoek vergeleken ze de hersenactiviteit van drie verschillende groepen proefpersonen: zij die hun reukvermogen kwijt zijn, zij die het zijn kwijtgeraakt maar het hebben teruggekregen en mensen die hun reukvermogen behielden.

Uit MRI scans werd duidelijk dat mensen met long covid die hun reukvermogen zijn kwijtgeraakt minder hersenactiviteit vertonen en ook de communicatie tussen verschillende hersendelen die de reuk verwerken is verstoord. Bij mensen die hun reukvermogen herwonnen hadden was geen sprake van verstoring. Dat laatste stemt optimistisch omdat het zou betekenen dat de anosmie - het gebrek aan reukvermogen - mogelijk hersteld kan worden, schrijft The Helsinki Times.

Onderzoeksleider Jed Wingrove van het University College London stelt: "Ons onderzoek maakt duidelijk dat onder de overgrote meerderheid van de mensen bij wie de reukzin is teruggekeerd er geen sprake is van permanente hersenbeschadiging." Een andere onderzoeker stelt dat het wellicht mogelijk is om met speciale trainingen het reukvermogeb terug te winnen en de hersenen de communicatie tussen verschillende delen te leren herstellen. De neuronen zouden nog steeds intact zijn maar anders zijn gaan werken door de besmetting met het coronavirus.