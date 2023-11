Londense kunstgalerie cancelt Ai Weiwei om tweet over pro-Israël-lobby Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 662 keer bekeken • bewaren

Een tentoonstelling van de Chinese dissidente kunstenaar Ai Weiwei is door een Londense galerie gecanceld nadat Ai een tweet plaatste over de oorlog van Israël tegen Palestina. In die tweet schreef Ai dat het schuldgevoel van de Westerse wereld over de Holocaust wordt misbruikt om de Arabische wereld te ontregelen.

In de tweet, die inmiddels is verwijderd, schreef Ai verder:

“Financieel, cultureel en in termen van media-invloed heeft de Joodse gemeenschap altijd een aanzienlijke invloed gehad in de Verenigde Staten. Het jaarlijkse steunpakket van 3 miljard dollar aan Israël wordt al tientallen jaren geprezen als een van de meest waardevolle investeringen die de Verenigde Staten ooit hebben gedaan. Dit partnerschap wordt vaak omschreven als een samenwerking in een gedeelde lotsbestemming.”

Ai heeft laten weten dat sindsdien zijn tentoonstelling in de Londense Lisson Gallery “effectief geannuleerd” is. Die beslissing zou genomen zijn “om verdere geschillen te voorkomen en voor mijn eigen welzijn”. Volgens een woordvoerder van de galerie is het “niet het juiste moment om zijn nieuwe werken te presenteren” en is er geen plaats voor een “debat dat kan worden gekarakteriseerd als antisemitisch”.

Volgens Ai Weiwei roept het annuleren van zijn expositie vragen op over de vrijheid van meningsuiting: “Als we geen eenvoudige manieren kunnen gebruiken om een ​​ingewikkelde vraag uit te drukken, betekent dat dan dat de uitdrukking overbodig wordt, of dat de zogenaamde 'onjuiste' uitdrukking overbodig wordt? Dit is een fundamenteel aspect van de vrije meningsuiting. Voor iemand die in de kunst werkt, ging expressie nooit over het zoeken naar de juiste expressie.”