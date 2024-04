Londen trekt rode lijn voor wapenleveranties aan Israël

De internationale positie van Israël begint steeds meer te verzwakken vanwege de ongekend wrede oorlog die de extreemrechtse regering voert tegen Palestijnen. De conservatieve Britse vicepremier Oliver Dowden heeft verklaard dat zijn land de levering van wapens aan het Israëlische leger zal staken als de eigen adviseurs constateren dat er sprake is van schending van het internationaal recht. Volgens Dowden is de steun van Londen aan Israël niet "onvoorwaardelijk". Hij constateerde dat Israël "grote fouten" heeft gemaakt. Ook de Britse minister van Buitenlandse Zaken, voormalig premier David Cameron, is wat minder enthousiast over het beleid van Netanyahu. Directe aanleiding is het ombrengen van zeven Westerse hulpverleners door het Israëlische leger.