Heel Hilversum trilt nog na van het schokkende rapport van de Commissie Van Rijn die constateerde dat grensoverschrijdend gedrag een plaag is binnen de NPO. Maar gaat het hier niet gewoon over een landelijk probleem, of liever gezegd zijn het westerse fratsen? Bij een Friese lokale omroep vermoedt men van wel en werd een redacteur naar Spijkers met Koppen gestuurd om de onvoorziene aspecten van het probleem aan te kaarten.