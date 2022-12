Lockdown voor baby's in België vanwege RS-virus Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 175 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Colin Maynard

Belgische viroloog Steven van Gucht roept op om tijdelijk niet in contact te komen met baby’s door de intense circulatie van het RS-virus. In combinatie met de stijgende coronabesmettingen, zorgt de sterke opmars van het Respiratory Syncytial Virus (RS-virus) bij baby’s voor toenemende druk op de zorgsector in België.

Meerdere pediatrische ziekenhuizen hebben de afgelopen dagen aan de alarmbel getrokken over de stijging van baby’s en kinderen met acute luchtweginfecties. Volgens Van Gucht zijn de cijfers niet hoger dan de afgelopen jaren. Maar is het wel belangrijk om extra voorzichtig te zijn gezien de stijgende coronacijfers. "Het RS-virus circuleert vooral in november en december", zegt Van Gucht. De viroloog adviseert om bijeenkomsten met baby’s uit te stellen, omdat zij vaak besmet raken met het virus.

'Goede wintergewoonten’ zouden een groot verschil kunnen uitmaken in deze periode van virusbesmettingen. ‘’Denk aan propere handen, goede verluchting, blijf thuis bij ziekte of draag een masker bij milde klachten, draag een masker op het openbaar vervoer en zorg dat u in orde bent met uw corona- en griepvaccinatie.’’ Er wordt verwacht dat de komende weken ook het aantal griepinfecties zal stijgen, waardoor de druk op het zorgsysteem weer zal toenemen.