Liz Truss nieuwe premier Verenigd Koninkrijk

5 sep. 2022 - 12:43

De Britten zullen krijgen waar ze in meerderheid( althans de kiezers) voor gekozen hebben. Dom nationalisme, dom conservatisme en dom neoliberalisme. De problemen zullen de pan uitrijzen. In 2024 hopelijk Labour. En dan kan de wederopbouw beginnen. In Nederland hopelijk eerder, maar daar is een belangrijk deel van het electoraat ook de vijand. Die voor stom neoliberalisme kiest of voor ultra rechts. Wat nog meer achterlijk is. En we hebben ook nog boeren rechts. Wat ook niets wordt. Ik heb medelijden met degene die aan de goede kant van de streep staan. Nooit op die conservatieve bende hebben gestemd. En nooit voor dat faal experiment hebben gestemd. Engeland is een bewijs wat er met je samenleving gebeurt als je altijd maar naar nationalisten en neoliberalen luistert of je er teveel door laat lijden. De implosie zal ongekend zijn en de wederopbouw zal lang duren.