Liz Truss, beoogd opvolger van Boris Johnson, zegt niet te weten of Frankrijk vriend of vijand is

© cc-foto: UK Government

Liz Truss, die niet alleen in haar achternaam veel overeenkomsten heeft met Donald Trump, heeft verklaard dat ze niet weet of Frankrijk een vriend of een vijand is. De opmerking schokt de Franse president Emmanuel Macron die stelt dat er sprake is van een ernstig probleem als de toekomstige premier van Groot-Brittannië dat vindt.

Truss wordt volgens alle peilingen door de leden van de Conservative Party verkozen tot opvolger van Boris Johnson en daarmee de nieuwe premier. Tijdens een verkiezingsbijeenkomst kregen zij en haar rivaal Rishi Sunak de vraag voorgelegd of Frankrijk een vriend of een vijand is. Sunak antwoordde vriend maar Truss, die wel vaker wenkbrauwen doet fronzen, verklaarde 'the jury is still out', vrij vertaald 'dat valt nog te bezien'.

De relaties tussen Frankrijk en Groot-Brittannië zijn er na de Brexit niet beter op geworden. Waarmee eens te meer de waarde van de Europese Unie is bewezen want die werd opgericht om de historische vijandschap tussen Europese staten te bezweren. Brexit blijkt de Britten in de praktijk niet de zegeningen te brengen die hen werd voor gehouden. Brexit-voorstanders schuiven de Fransen daarvan de schuld in de schoenen. Zo moest Brexit een einde maken aan het vrij verkeer van goederen en personen maar zijn de Britten nu verbaasd dat de grenscontroles veel tijd in beslag nemen. Ook zou het sluiten van de grenzen met de Europese Unie een einde maken aan migratie. In de praktijk zijn er sinds de Tweede Wereldoorlog nog nooit zoveel vreemdelingen illegaal het Kanaal overgestoken als nu.

Macron verklaarde desgevraagd dat hij op dezelfde vraag zonder aarzelen 'vriend' zou antwoorden. Hij benadrukte dat Frankrijk een vriend is van de Britten, ongeacht de blunders van politici in Londen.

Truss vertelde de applaudisserende partijleden dat ze Macron zou beoordelen op zijn daden en niet zijn woorden. Ze leek er niet van doordrongen dat Frankrijk onder meer een militaire bondgenoot is. Boris Johnson haastte zich na de uitspraak van Truss te verklaren dat hij altijd "zeer goede banden" heeft onderhouden met Macron en dat de president "een groot fan van ons land" is. Hij wees er op dat de relaties met Frankrijk al sinds Napoleon uitstekend zijn.

Oud-leden van het Britse corps diplomatique spreken schande van de woorden van Truss. De laatste lijkt nog meer in petto te hebben om de relaties met de EU te verslechteren. Ze zou van plan zijn het Noord-Ierse protocol af te schaffen. Dat onderdeel van het Brexit-akkoord regelt onder meer de verhouding tussen Noord-Ierland, Groot-Brittannië en Ierland. Gevreesd wordt dat afschaffing mogelijk leidt tot een heropleving van de burgeroorlog in Noord-Ierland.