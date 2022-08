Liz Cheney wil het opnemen tegen Trump in de strijd om het presidentschap van de VS

De Republikeinse volksvertegenwoordiger Liz Cheney overweegt serieus om een gooi te doen naar het Amerikaanse presidentschap. Ze wil zo voorkomen dat Donald Trump zich opnieuw in het Witte Huis kan vestigen. Cheney is vice-voorzitter van de parlementaire commissie die de rol van de voormalig president bij de mislukte couppoging van 6 januari vorig jaar onderzoekt. Trump dirigeerde toen zijn aanhangers naar de parlementsgebouwen in Washington die ze vervolgens bestormden om de benoeming van Joe Biden, winnaar van de verkiezingen, te verhinderen. Dat laatste mislukte.

"We moeten de partij terug zien te krijgen naar de positie waar we de waarden en principes waarop deze is gestoeld omarmen. En waar we praten over fundamentele kwesties van burgerschap en wat het betekent om een constitutionele republiek te zijn," verklaarde ze. Cheney zegt dat ze in de komende maanden een definitieve beslissing zal nemen over haar kandidatuur maar ook dat ze alles zal doen om te voorkomen dat Trump opnieuw de macht in handen krijgt.