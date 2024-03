Lintwormen gevonden in hersenen van man die graag 'licht gebakken' bacon at Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 475 keer bekeken • bewaren

In de hersenen van een 52-jarige Amerikaanse man zijn parasitaire lintwormen aangetroffen. Dat was de uitkomst van een onderzoek na weken van voortdurend verergerende migraines. Volgens de artsen zijn de wormen veroorzaakt door de voorliefde van de man voor onvoldoende doorgebakken varkensspek.

Het geval van de lintwormen staat beschreven in een vorige week gepubliceerd artikel in het American Journal of Case Reports. De man zocht medische hulp voor zijn migraines, maar reageerde niet op de voorgeschreven medicatie. Verder bleek hij niet te hebben gereisd naar gebieden waar enig gezondheidsrisico heerst, en woonde hij onder verder doodnormale omstandigheden met zijn vrouw en kat in een modern huis. Na meer onderzoek bleek dat de man zijn hele leven al graag en vaak “licht gebakken, niet-krokante bacon” at.

Na een hersenscan troffen de onderzoekers cystische foci aan, talloze met vloeistof gevulde zakjes. Dit ontstaat wanneer iemand de microscopisch kleine eitjes van lintworm binnenkrijgt, bijvoorbeeld door het consumeren van onvoldoende verhit, geïnfecteerd varkensvlees. Wanneer iemand een lintworminfectie in de darmen heeft, komen de eitjes met de ontlasting weer naar buiten. Wie vervolgens zijn handen niet of niet goed wast na een toiletbezoek, kan zelf weer voedsel of oppervlakten besmetten.

Zodra de eitjes in het lichaam binnenkomen, kunnen ze uitkomen en kunnen de larven zich in het lichaam nestelen. In zeer zeldzame gevallen in de hersenen. Symptomen hiervan zijn epilepsie, hoofdpijnen, duizeligheid en beroertes.