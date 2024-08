Lintjes gaan vooral naar mannen Actueel • 26-04-2018 • leestijd 1 minuten • 92 keer bekeken • bewaren

Al een jaar of vijf stokt het aantal vrouwen dat een koninklijke onderscheiding ontvangt aan de vooravond van Koningsdag. Dit meldt Trouw

36 Procent van de onderscheidingen gaat dit jaar naar een vrouw, van in totaal 2894 uitreikingen. Of de mate waarin vrouwen participeren in vrijwilligerswerk een rol speelt is niet onderzocht, maar lijkt wel van belang. De overgrote meerderheid van de gedecoreerden krijgt namelijk een lintje vanwege inzet in het verenigingsleven, mantel- of pleegzorg. De oudste ontvanger van een lintje is 105 jaar oud en ook al man; meneer Du Pon uit Vlaardingen, die sinds 1934 (!) meehelpt in de kerk en mensen helpt bij het tegen gaan van schulden. De jongste ‘ridder’ is darter Michael van Gerwen (29), die de wereldranglijst in zijn sport aanvoert.