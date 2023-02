Linkse wolk wil openbaar vervoer verbeteren, uitbreiden en voor laagste inkomens gratis maken

13 feb. 2023 - 13:12

Schoner openbaar vervoer te realiseren door benzine diesel hoger te belasten. Dus uitsluitend elektrische buslijnen. De verduurzaming zou leidend moeten zijn. En uiteraard de stadsfiets promoten. Wie naar het werk fietst krijgt een vervoersbonus. De plannen van deze twee geven bij mij een nare bijsmaak. Gaat straks het middeninkomen zwaarder belast worden om deze plannen te betalen. De hogere inkomens betalen nooit, of pas nadat ze hun salarissen flink verhoogd hebben. Volgen mij is het daarom allereerst van belang de lonen niet meer procentueel te verhogen. Maar in euro’s, de boodschappenmand van energie plus wonen plus gezonde voeding berekenen per persoon en dan krijgt ieder in loondienst dat bedrag er maandelijks bij. Gezond voedsel, verse groenten en fruit zonder btw.