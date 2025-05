Linkse tranen

De collectieve sector is stuk. Over het hele politieke spectrum is men het erover eens dat de fundamenten van de verzorgingsstaat zijn uitgehold. Wonen is voor velen onbetaalbaar geworden, de zorg steeds moeilijker bereikbaar, arbeidsrechten staan onder druk, en het asielbeleid verhardt met de dag. Hoe zijn we in deze situatie terechtgekomen? Wanneer is Nederland van koers veranderd? Hoe heeft de polarisatie vat gekregen op onze samenleving? En is het tij nog te keren?