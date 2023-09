Linkse samenwerking maakt andere partijen nerveus

24 sep. 2023 - 12:19

In 2020 gaven GroenLinks en PvdA in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen al aan te willen samenwerken en dat ze de SP daar graag bij zouden zien aansluiten. Marijnissen behield echter de afstand tussen de SP en de andere linkse partijen door te wijzen op de verschillen. Ik denk dat die verschillen een smoes zijn. Om twee redenen. De eerste is dat de partij voor een deel bij elkaar wordt gehouden door een gemeenschappelijke afkeer van de Groen Links en PvdA. Kijk hier op Joop en je ziet hoe waar dat is. De tweede reden is dat de familie Marijnissen nooit de macht wil delen met anderen.