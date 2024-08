Linkse partijen willen behoud vervroegd pensioen voor zware beroepen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 191 keer bekeken • bewaren

Volgend jaar komt er een einde aan de speciale regeling die arbeiders in zware beroepen in staat stelt iets eerder met pensioen te gaan. Er is ondanks maandenlange onderhandelingen tussen de regeringspratijen PVV, VVD, NDSC en BBB nog geen enkele duidelijkheid wat er gaat gebeuren. De partijen zijn onderling zo verdeeld over het voor werknemers belangrijke onderwerp dat het buiten de afspraken van het Hoofdlijnenakkoord is gehouden. Conservatieven zijn over het algemeen van mening dat alleen mensen die in staat zijn veel geld te verdienen, bijvoorbeeld met aandelen, eerder mogen stoppen met werken. Dat heet dan rentenieren. Mensen die zwaar werk verrichten moeten in hun ogen wel gewoon lang blijven doorwerken.

GroenLinks-PvdA en SP komen daarom met het voorstel de regeling niet volgend jaar op te heffen maar te laten bestaan, meldt de NOS:

De regeling voorziet in een belastingvrijstelling voor werkgevers om de uitkering voor vervroegd pensioen te betalen. Vandaag dienen GroenLinks-PvdA en SP een voorstel in om die belastingvrijstelling voort te zetten en te verruimen. Volgens de indieners is aan het verschil in levensverwachting duidelijk te zien dat er een te groot verschil is tussen mensen met en zonder zwaar beroep. "Mensen met veel geld en vaak een universitaire opleiding leven wel negen jaar langer dan mensen aan de andere kant. Wij willen dat iedereen gezond de eindstreep haalt", zegt GroenLinks-PvdA-Kamerlid Luc Stultiens.

Volgens de regeling kunnen vakbonden en werkgevers onderling bepalen welke beroepen in aanmerking komen voor vervroegde pensionering, tot maxinaal 3 jaar voor de AOW-leeftijd. Die regeling stamt uit 2019 en er is nooit een opvolger gemaakt omdat bonden en werkgevers het er niet eens over konden worden. Ondertussen beginnen vakbondsleden bij politie, de schoonmaaksector, het ov en de metaal met acties om de regeling voor hun zware beroepen te behouden. De linkse oppositie wil dat het kabinet Wilders 1 de benodigde beslastingvrijstelling in stand houdt. Of dat ook gebeurt is ernstig de vraag, ook al is met de regeling slechts 70 miljoen gemoeid. Het ultrarechtse kabinet is van plan zwaar te gaan bezuinigen.