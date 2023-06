Linkse partijen moeten discussie over sociale rechtvaardigheid weer naar zich toetrekken

Tim Jongers, sinds 2022 directeur van de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA, ziet een toenemende ongelijkheid in de samenleving. Het gaat dan met name om de verschillen tussen mensen die een goed toekomstperspectief hebben (de hoopvollen) en mensen bij wie zulk een perspectief ontbreekt (de hooplozen). Deze laatstgenoemde groep leeft in grote onzekerheid, omdat er voor hen onvoldoende bestaanszekerheid is. Ze hebben bijvoorbeeld geen gegarandeerd inkomen, weinig of geen spaargeld, geen vaste baan, ze bouwen weinig of geen pensioen op en ze hebben geen zicht op hoe ze de stijgende levenskosten of ziektekosten moeten financieren. De groep die in dit soort onzekerheid verkeert neemt in omvang toe. Ook in de zogenoemde middenklasse krijgen steeds meer mensen met basisonzekerheid te maken.