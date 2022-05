Linkse partijen in Frankrijk vormen historisch front om Macron in juni te verslaan

Juppé🎗

6 mei 2022 - 10:31

Ook een groot gedeelte van EELV ziet niets in Mélenchon. Dit werkt alleen Le Pen in de hand. Als Mélenchon en Le Pen samen de meerderheid krijgen eullen ze weliswaar niet samen gaan regeren maar bereiken ze beiden wel hun hoofddoel : chaos en ontevredenheid in Frankrijk en erger nog in Europa. Poetin zal weer hoop krijgen. Het wordt voor ons tactisch stemmen. Zo ecologische mogelijk zonder iemand van LFI of RN in de assemblée te krijgen. Als Nupes in ons gebied zijn lijst in de tweede ronde gaat handhaven , is de kans groot dat we de volgende vijf jaar door iemand van Le Pen worden vertegenwoordigd.