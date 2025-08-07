Linkse partijen doen emotioneel beroep op kabinet, BBB bagatelliseert genocide in Gaza Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 351 keer bekeken • bewaren

De linkse oppositiepartijen hadden woensdagmiddag geen goed woord over voor de labbekakkerige houding van het demissionaire kabinet ten aanzien van Israël. De partijen wezen erop dat minister Caspar Veldkamp blijft wegkijken van de genocide die plaatsvindt in Gaza. Ook benadrukten zij de verplichting die het kabinet heeft om genocide te voorkomen. Nederland heeft immers het Genocideverdrag ondertekend.

GroenLinks-PvdA-Kamerlid Kati Piri noemde Gaza “de meest gruwelijke plek op aarde” en hekelde het faciliteren van de genocide door het Nederlandse kabinet. “Doe iets”, riep zij de minister op. “Nooit zullen we kunnen zeggen dat we het niet hebben geweten. Waarom heeft het kabinet nog steeds geen wapenembargo ingesteld? Hoe kan het kabinet uitleggen dat we handel blijven drijven met kolonisten?”

“De minister weet dondersgoed dat hij meer kan doen dan hij nu doet”, zei ook Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren. “Nederland faciliteert, Israël bombardeert. Vandaag kunnen we het tij keren. Stop alle militaire samenwerking. Kom minstens met een nationale boycot tegen producten uit de bezette gebieden.”

De linkse partijen waren eensgezind: er moeten veel meer maatregelen worden genomen tegen Israël en de Israëlische regering in het bijzonder. Ook pleitten zij voor de erkenning van de Palestijnse staat. GroenLinks-PvdA heeft een petitie met die oproep.

“Nederland doet te weinig en is daarmee medeplichtig. Het is een schande. Het is een trap in het gezicht van de Palestijnen”, zo vatte Laurens Dassen (Volt) het algemene gevoel bij de linkse oppositie samen. Ook het CDA vindt dat er “geen enkele rechtvaardiging” bestaat voor de acties van de regering-Netanyahu.

Waarom staat het Nederlandse kabinet toe dat er duizenden vrachtwagens aan de grens met Gaza worden tegengehouden, wilden de linkse Kamerleden weten. Het droppen van voedsel vanuit de lucht is slechts een druppel op de gloeiende plaat en bovendien levensgevaarlijk. Vorige week overleed nog een verpleger door een luchtdropping. Sarah Dobbe (SP) noemde de situatie in Gaza “onmenselijk”. Bij het zien van de uitgehongerde Palestijnse kinderen, moest ze denken aan haar eigen kinderen.

DENK haalde het hardste uit naar het kabinet en de rechtse partijen. “Waarom kijken zoveel politieke partijen weg van het leed in Gaza”, vroeg Stephan van Baarle. Het DENK-Kamerlid vroeg zich af of ze dat ook zouden doen als er tienduizenden joden zouden zijn vermoord en er twee miljoen joden honger zouden lijden. “Zou de wereld dan ook toekijken? Zou men het dan hebben over het recht op zelfverdediging? Iedereen zou het hebben over genocide en nieuwe Holocaust. Netanyahu is de Hitler van 21ste eeuw.”

Met name de SGP en BBB ontpopten zich tijdens het debat als fanatieke verdedigers van Benjamin Netanyahu. Henk Vermeer (BBB) zaaide twijfel over de oorzaak van de hongersnood in Gaza. De BBB’er, die anders altijd de mond vol heeft van voedselzekerheid, wees op de paar trucks die Gaza wel zijn binnengekomen. “Er is volgens Israël geen limiet aan wat ze doorlaten.” Jan Paternotte (D66) en Dassen moesten hem uitleggen dat dit onzin is.

Vermeer vindt dat minister Veldkamp meer dan genoeg heeft gedaan. Extra maatregelen noemde hij “pure symboolpolitiek”. De Palestijnse bevolking van Gaza betaalt de prijs voor de aanval van Hamas. De BBB’er wilde geen kwaad woord horen over Israël. “Israël heeft de kastanjes uit het vuur gehaald voor Westerse landen” met de aanvallen op Iran en Syrië, vindt hij.

“Israël voert een legitieme strijd”, oordeelt Diederik van Dijk (SGP). Hij gelooft dat Israël burgerdoden zoveel mogelijk wil voorkomen en hekelde de Hamas-propaganda. Vermoedelijk was hij Jezus’ uitspraak over de splinter in het oog van een ander en de balk in het eigen oog even vergeten, want hij liet onvermeld dat zijn eigen partij nogal ontvankelijk is voor Israëlische propaganda.