Linkse partij Die Linke ziet ledental fors groeien vanwege verrechtsing Duitse politiek

Elk nadeel heb zijn voordeel, zei een bekende voetbalfilosoof en dat lijkt zelfs op te gaan in Duitsland waar het fascisme na 80 jaar weer de regeernacht nadert. Dat is griezelig maar de dreiging haalt de linkse kiezer ook uit slaapwandelmodus. Die Linke, een zusterpartij van de Nederlandse SP, stijgt niet alleen in de peilingen maar kent ook een grote aanwas van nieuwe leden. Dit jaar hebben zich al bijna 25.000 nieuwe leden aangemeld waardoor de partij nu meer dan 80.000 leden telt, een aantal dat sinds 2009 niet meer gehaald is.

De groei is een gevolg van de zorgen onder linkse kiezers over de ruk naar rechts die de Duitse politiek maakt als reactie op de groei van extreemrechts. "Mensen willen een eerlijker, rechtvaardiger beleid. Ze weten dat ze daarvoor op ons kunnen vertrouwen," verklaart co-voorzitter Jan van Aken bij Politico . Op 23 februari gaan de Duitsers naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen.

De nieuwe leden zijn veelal jonger en vaker vrouw, wat de steun onder progressieve kiezers voor de partij nog verder kan doen groeien. De gemiddelde leeftijd is 29 jaar en 53 procent van de nieuwe leden is vrouw. Die Linke kan de steun ook wel gebruiken want de partij werd de afgelopen jaren verscheurd door interne conflicten die werden aangewakkerd door Sahra Wagenknecht, een stokebrand die een populistische anti-migrantenkoers wilde inzetten. Ze is vervolgens een naar zichzelf vernoemde eigen partij begonnen. In de peilingen zijn ze ongeveer even groot, circa 6 procent, maar Die Linke, die wel een duidelijke anti-fascistische koers vaart, groeit terwijl de steun voor BSW afneemt.