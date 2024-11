Linkse oppositie wil debat over 'geen racisme'-gekronkel van Wilders-marionet Schoof Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 759 keer bekeken • bewaren

GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans wil een debat voeren over de ternauwernood afgewende kabinetsval om op die manier te horen wat er is gebeurd binnen het kabinet. Dat meldt ANP. "Wat ik wil weten is, kunnen we vertrouwen op wat premier Dick Schoof zegt", aldus Timmermans vlak nadat bekend was geworden dat twee NSC-Kamerleden opstappen vanwege de beroerde omgangsvormen en ongepaste uitspraken binnen coalitie en kabinet.

Rosanne Hertzberger en Femke Zeedijk volgen daarmee hun vrijdag uit het kabinet vertrokken partijgenote en staatssecretaris Nora Achahbar. Na urenlang crisisoverleg in het Catshuis waarna NSC toch weer trouw zwoer aan het extreemrechtse kabinet, zei Schoof dat er "geen sprake is of was van racisme" binnen het kabinet. Een volstrekt ongeloofwaardige bewering wanneer de grootste coalitiepartij de PVV is die bestaat bij de gratie van xenofobie en moslimhaat.

Timmermans zet vraagtekens bij de stotterende verklaring van Schoof: "Hij had heel makkelijk kunnen zeggen, wat ik allemaal zie voorbijkomen, is nooit gezegd. Dan lekt hij niet uit de notulen. En dat zegt hij niet. Dus dan laadt hij de verdenking op zich dat het wel gezegd is, maar dat hij het geen racisme vindt. Dan beland je in een semantische discussie."

Ook wijst Timmermans erop dat het hier wel gaat over artikel 1 van de Grondwet: "Vinden we wel nog steeds in dit land dat iedereen gelijk is voor de wet of vinden we het oké als we hele bevolkingsgroepen met vreselijke termen wegzetten? Dit jaagt de verdeeldheid van het land aan. En ik maak me daar grote zorgen over."

SP-leider Jimmy Dijk sluit zich bij Timmermans aan en noemt het "vrij logisch" om een debat te voeren over wat er in de ministerraad is gebeurd. "We hobbelen van crisis naar crisis en volgens mij ontneemt dat vol het zicht op de problemen die er zijn in het land." Ook hij wil precies weten wat er wel en niet is gezegd. "Er zijn partijen zo dapper geweest om dit te gaan lekken waardoor dit soort ruzies ontstaan, wees dan ook zo dapper om het openbaar te maken."