'Linkse mensen haken af omdat media te veel ruimte bieden aan extreemrechts' Nieuws • Vandaag

Extreemrechts heeft de journalistiek in een wurggreep, schreef Trouw-columnist Emine Uğur zaterdag. Ze ging in op de tijdelijke verbanning van Geert Wilders op Twitter, of liever gezegd de reactie van parlementair journalist Dominique van der Heyde van Nieuwsuur die meteen voor hem in de bres sprong, ondanks dat ze niet wist waarom hij geschorst werd.

In het Mediaforum wordt gediscussieerd over de vraag of Uğur gelijk heeft. Volgens Wendelmoet Boersma, adjunct van Trouw, is er sinds Fortuyn wel degelijk sprake van een kramp bij de media. De vrees het rechts-populisme te negeren is zo groot dat er vanalles wordt uitgezonden en gepubliceerd. Daardoor zijn bedenkelijke opvattingen acceptabeler geworden.