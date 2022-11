Linkse meerderheid Amsterdam wil maatregelen tegen menstruatiearmoede Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 138 keer bekeken • bewaren

De linkse meerderheid in de Amsterdamse gemeenteraad wil dat de stad maatregelen neemt om menstruatiearmoede te bestrijden. De fracties van GroenLinks, BIJ1, PvdA, D66, PvdD, Lijst Kabamba en DENK hebben een voorstel ingediend om menstruatieproducten gratis aan te bieden op scholen, in bibliotheken, apotheken en asielzoekerscentra. Ook vragen de partijen het college om te onderzoeken of de producten beschikbaar kunnen worden gesteld aan mensen met een stadspas.

Zolang er geen landelijk beleid is om menstruatiearmoede te bestrijden, moet de gemeente zich inzetten om dit probleem te verhelpen, vinden de partijen. “Armoede is een serieuze hindernis om te kunnen meedoen in de samenleving. Maar menstruatiearmoede vormt nog eens een extra hindernis voor mensen die menstrueren en verkleint daarmee de kansengelijkheid”, legt Milka Yemane van GroenLinks uit. Een gebrek aan menstruatieproducten zorgt er voor dat mensen vaker thuisblijven en niet naar het werk of naar school gaan.

Vrouwen van alle leeftijden lopen een hoger risico om in armoede te leven. Uit onderzoek van Neighborhood Feminist blijkt dat 77 procent van de eenoudergezinnen onder de armoedegrens leeft. In 87 procent van de gevallen gaat het om een alleenstaande moeder.

“We moeten blijven benoemen dat menstruatiearmoede één van de vele gevolgen is van een veel groter landelijk probleem, namelijk dat steeds meer mensen te weinig inkomsten en te veel kosten hebben”, stelt Anissa Bouhassani (PvdA). “De structurele oplossing zit hem daarom in het herverdelen van de welvaart in ons rijke land.”