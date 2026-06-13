Linkse fusie een feit, GroenLinks en PvdA officieel opgegaan in PRO Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 99 keer bekeken • Bewaren

GroenLinks en PvdA zijn samen officieel opgegaan in de nieuwe partij Progressief Nederland. Een ruime meerderheid van de aanwezige leden stemde voor de fusie tijdens een partijcongres in Den Bosch. Volgens de partij waren er 6000 mensen aanwezig. Van de GroenLinks-leden stemde 96 procent voor, bij de PvdA was dat 97 procent van de leden.

De afkorting van de partij wordt PRO, zoals ze sinds afgelopen week ook al formeel in de Tweede Kamer genoemd wordt. Het is nog niet bekend tot welke Europese groep PRO gaat behoren. GroenLinks zit bij de Groenen en de PvdA bij de sociaaldemocraten (S&D).

Landelijk deden de twee partijen bij de verkiezingen in 2023 voor het eerst als één lijst mee, toen nog onder de naam GroenLinks-PvdA. Ook bij de verkiezingen in 2025 en de recente gemeenteraadsverkiezingen deden de partijen als één lijst onder die naam mee, al waren er ook gemeenten waar de partijen nog los op de lijst stonden.

Binnen beide partijen was kritiek op de samenwerking. Onder meer oud-PvdA-voorzitter Hans Spekman vreesde eerder dat PRO een partij voor hogeropgeleiden zou worden. In de aanloop naar de fusie waren er ook andere partijmastodonten die de samenwerking vreesden. Het ging daarbij vooral om oud-PvdA-politici die onderdeel waren van de zogenaamde Derde Weg, de neoliberale koers die partij sinds Wim Kok voerde en waarbij sociale zekerheden bij het grofvuil werden gekieperd ten faveure van de markt. Politici als Gerdi Verbeet, Rob Oudkerk en Ad Melkert. Spekman, tegenwoordig FNV-voorzitter opende het congres en zei dat hij wel lid wordt van PRO.

Bij eerdere congressen en stemmingen richting het samengaan van de partijen was steeds een ruime meerderheid voor verdere samenwerking en fusie.

Bron: ANP

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