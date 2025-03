Linkse Franse leider wil het Amerikaanse Vrijheidsbeeld terughalen naar Europa Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1761 keer bekeken • bewaren

Frankrijk moet het Vrijheidsbeeld, een geschenk van de Franse bevolking aan de VS, terughalen uit New York. Het land staat onder Trump niet meer voor de vrijheden en principes op grond waarvan het beeld in de 19e eeuw werd geschonken. Dat verklaarde Raphaël Glucksmann, leider van de Franse sociaal-democraten in het Europees parlement, zondag op een bijeenkomst van de door hem opgerichte pro-Europese beweging Place Publique.

"Geef ons het Vrijheidsbeeld terug. We hebben haar aan jullie cadeau gedaan maar kennelijk verachten jullie haar. Ze zal het hier bij ons goed hebben. We zijn het zat om alleen maar een klein expemplaar te hebben. We willen het grote. En we willen het gedicht dat er onder staat geschreven. Die oproep aan alle vervolgden, aan alle vrijdenkers, die in een open land werden verwelkomd maar dat nu ophoudt dat te zijn. Wij zullen het vaste land zijn voor deze vrijheidsliefhebbers."

'We zeggen tegen de Amerikanen die de kant van tirannen hebben gekozen, tegen de Amerikanen die wetenschappers ontslaan omdat ze wetenschappelijke vrijheid eisen: geef ons het Vrijheidsbeeld terug."

Het Vrijheidsbeeld, een ontwerp van Auguste Bartholdi naar een idee van de anti-slavernij activist Édouard Laboulaye, werd vervaardigd in de werkplaats van Gustave Eiffel die ook de iconische ramen ontwierp en over de Atlantische Oceaan naar New York getransporteerd waar het in 1886 werd onthuld. In Parijs staan nog twee - kleinere - exemplaren, een aan de oever van de Seine en een in Jardin du Luxembourg.