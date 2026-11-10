Linkse coalitie houdt AfD-nazi's succesvol uit Duitse deelstaatregering Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 423 keer bekeken • Bewaren

De noordoostelijke Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern heeft een nieuwe rood-groene coalitie van SPD, Die Linke en De Groenen. Dat meldt ANP. De extreemrechtse en staatsgevaarlijke AfD won de meeste zetels, maar wordt nu succesvol buiten de regionale regering gehouden.

Deelstaat-premier Manuela Schwesig (SPD) heeft bekendgemaakt dat haar sociaaldemocratische partij tot een akkoord is gekomen met Die Linke en de Groenen. "Het waren intensieve onderhandelingen, die vaak tot diep in de nacht duurden", aldus de Schwesig bij de presentatie van het 133 pagina's tellende coalitieakkoord, dat 'Samenhang, vertrouwen, toekomst' als naam meekreeg.

De SPD kreeg bij de deelstaatverkiezingen 35,5 procent van de stemmen, iets minder dan de neonazi's van AfD (38,2 procent). Omdat niemand met de AfD wil regeren in de deelstaat, mochten de sociaaldemocraten een formatiepoging doen. De grote verliezer in Mecklenburg-Vorpommern was regeringspartij CDU, die niet eens de kiesdrempel haalde.

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