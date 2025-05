Linkse activisten die zich tegen medestanders keren, hoe slim is dat?

Organisaties als OxfamNovib en Amnesty International slaagden er zondag in 100.000 mensen op de been te krijgen tegen de Israëlische oorlogsmisdaden. De mobilisatie in Den Haag was een geweldige prestatie. Voor veel deelnemers was het zelfs de eerste keer in hun leven dat ze gingen demonstreren. Maar in sommige linkse kringen is tevredenheid een verdacht verschijnsel. Dus werd er uitgehaald naar de grote massa, zeker als die deelnemers niet binnen de ongeschreven lijntjes van gewenst gedrag bleven. Het leverde hallucinante reacties op die doen denken aan de strengste religieuze genootschappen.