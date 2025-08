Links staat zijn eigen succes in de weg Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 214 keer bekeken • bewaren

Like, deel en abonneer! Dat is wat wij op links zouden moeten doen bij linkse politici, bewegingen en, uch ik haat het woord, influencers. Zo maak je een boodschap groot, zo zorg je dat de linkse boodschap meer mensen bereikt en zo kunnen we een alternatief neerzetten tegen het extreemrechtse riool dat iedere dag weer met een schijtstuk in de krant, op TV of op je social media feed komt. Elkaar op een podium zetten is wat we zouden moeten doen. Maar waarom geven juist wij continu extreemrechts een podium?

Want, en natuurlijk is mijn ervaring echt niet gelijk aan die van ieder ander, hetgeen ik in mijn feed zie op social media en ook op linkse sites is toch niet wat ik zou moeten zien. Ik zie haast nooit Habtamu voorbijkomen over wonen, Bromet over de landbouw of Jimmy over het hervormen van het zorgstelsel. Nee, ik ben louter geheel up to date over de nieuwste column van Lale Gül, Ronald Plasterk, wat er bij Vandaag Inside nu weer is gezegd dat niet door de beugel kan of de zoveelste tweet van Geert Wilders.

Geheel zonder dat ik er iets voor hoef te doen, ik volg die personen en programma’s namelijk niet, hoor ik continu weer hoe verschrikkelijk [naam] is in de nieuwste [column/talkshow/tweet] is. Waarschijnlijk lees je dit nu en kan je zelf invullen over wie en wat het [vandaag] gaat. Puur omdat je weer een opiniestukje hebt gelezen over “gelül”, of weet ik veel wat voor grappig woordgrapje ermee gepaard gaat.

We zijn veel te veel bezig met rechts. En begrijp me niet verkeerd, het gevaar voor de rechtsstaat is er wel degelijk vanuit uiterst rechts. Het is niet zo dat ik zeg dat je dat niet moet benoemen of aankaarten. Het gaat mij erom dat we, zo lijkt het voor mij, eigenlijk nog maar bezig zijn met één ding. Het over elkaar heenvallen om boos te zijn en te schrijven over de zoveelste fophef waarmee extreemrechts in de schijnwerpers blijft staan en onze boodschap niet gehoord wordt. Dat is dus het probleem.

ONZE

BOODSCHAP

WORDT

NIET

GEHOORD.

Dus laten we stoppen met iedere week, of zelfs dag, weer boos te zijn om de zoveelste kuttweet, schijtpost, gelul op TV of wat dan ook dat uit uiterst rechts komt en het verdere verrechtsen van de maatschappij helpt te normaliseren. Als zij niet zoveel aandacht krijgen van ons, is hun aandeel op het podium een stuk minder groot.

Laten we daarvoor in de plaats dus onze boodschappen gaan uitdragen. Deel berichten van onze politici. Zeg wat wij willen dat anders moet en kan. Heb het over elkaar met wat er beter en eerlijker kan in de maatschappij. Steek de hand uit naar elkaar om te laten merken dat men er niet alleen voor staat.

Maar kap alsjeblieft iedere keer dat extreemrechtse gejank een podium te bieden omdat je precies doet waar zij op hopen. Iets met een vingertje en “trap er niet in”.

Dan zal het de komende verkiezingen vast een stuk beter gaan met links in de peilingen en kan er weer vooruitgang worden geboekt in Nederland.