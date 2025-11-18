Links Nederland moet aanschuiven in Vandaag Inside Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 510 keer bekeken • bewaren

Jaap Stalenburg Statenlid PvdA Fryslân en sportjournalist Persoon volgen

Geen populaire mening in progressief Nederland, maar het is tijd dat links stopt met het mijden van Vandaag Inside, juist omdat dit SBS6-programma van Wilfred Genee elke avond een miljoen mensen bereikt en daarmee een werkelijkheid laat zien die buiten onze eigen bubbel vaak onzichtbaar blijft. Niet omdat het een prettig programma is, want dat is het lang niet altijd, maar omdat het een tafel is zonder gedachtenpolitie, waar meningen botsen zonder dat iemand ze vooraf gladstrijkt of in een keurig frame probeert te duwen.

We kunnen blijven doen alsof het programma te rechts of te plat is, maar dan kiezen we ervoor de blik af te wenden van wat er buiten onze kring leeft. Aan die tafel schuift Wierd Duk aan met zijn voorspelbare geluid, maar op dezelfde avond zegt Francis van Broekhuizen zonder aarzeling dat de VVD erger is dan de PVV, en precies dat contrast laat zien hoe breed de ruimte aan die tafel eigenlijk is. Het bestaat naast elkaar en wordt niet weggepoetst, juist omdat niemand in de coulissen probeert te bepalen welke mening wel of niet gewenst is.

De manier waarop Frans Timmermans werd ontvangen, bevestigde dat beeld. Geen hinderlaag, geen karikatuur, geen rituele afbrandronde, maar een mild en open gesprek dat liet zien dat het programma geen gesloten bolwerk is. De ruimte ontstaat zodra je hem zelf pakt en dat is een politieke realiteit die we serieus moeten nemen.

Ondertussen zit rechts er wel. Wilders, Van der Plas en Eerdmans begrijpen precies hoe belangrijk het is om zichtbaar te zijn in huiskamers die niet vanzelfsprekend naar Nieuwsuur of Buitenhof kijken. Links laat dat veld leeg en vervolgens zijn we verbaasd dat het beeld blijft bestaan dat progressieven het gewone leven niet begrijpen. Maar zolang we niet aan tafel zitten, bepaalt iemand anders het verhaal over ons, en zolang we niet verschijnen, blijft het frame bestaan dat links bang is voor kritiek. Als we niet meedoen, blijft het idee hangen dat progressieven vooral praten met gelijkgestemden en niet met het land zelf.

Dat beeld klopt niet, maar als je afwezig bent, kun je het ook niet corrigeren. Daarom is het tijd dat linkse politici hun plek opeisen, niet vanuit ijdelheid, maar vanuit de verantwoordelijkheid om het gesprek te voeren met mensen die anders nooit in aanraking komen met onze argumenten, waarden en zorgen. Vandaag Inside is geen veilige ruimte, maar politiek is dat ook niet. Het is precies de plek waar je moet staan als je echt verbinding zoekt met een Nederland dat je soms te weinig hoort.