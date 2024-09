Links moet de marktwerking in de zorg aanvallen in plaats van kibbelen over bijzaken Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 261 keer bekeken • bewaren

Die maakt immers de zorg al decennia zowel slechter als duurder.

In de val getrapt! Wie de Algemene Beschouwingen van vorige week serieus beschouwde en niet als een sportieve vorm van entertainment, raakte telkens geschokt als de oppositie zich weer eens binnen de lijnen van de coalitie liet loodsen. Bijvoorbeeld over het aftandse populistisch ballonnetje van Wilders over afschaffing van het eigen risico in de zorg. Dat veroorzaakte helaas verdeeldheid onder oppositiepartijen. Want, hoho, bij (gedeeltelijke) afschaffing kan de burger weliswaar eerder naar het ziekenhuis, maar groeien de wachtlijsten en de premies!

Wachtlijsten en premieverhogingen zijn echter geen gevolgen van de afschaffing. Neen, het gevolg van ons werkelijke, majeure probleem: de marktwerking in de zorg. Die maakt immers de zorg al decennia zowel slechter als duurder, zoals de afgelopen jaren uit talloze wetenschappelijke onderzoeken is gebleken. Media en wetenschappelijke bureaus van progressieve partijen blijven dat ook onaflatend uitleggen: het gaat om parasitaire marktpartijen met een onverbiddelijk verdienmodel die de vroegere overheidstaken hebben overgenomen.

In de Haagse beschouwingen werden weliswaar via tussenzinnen de private equity als ‘roofkapitalisme’ genoemd – Bikker – en het neoliberale probleem van de geprivatiseerde ziekenhuizen – Dijk en Timmermans. Maar vooral als een aanval op het cynisch-opportunistische draaien van PVV. Naïef ook, want we hebben de afgelopen jaren in andere landen geregeld gezien dat rechts-populisten meestal een paar linkse lokkertjes in hun verkiezingsprogramma stoppen, om die in een coalitie met rechts als eerste te laten vallen. It’s the immigration, stupid!

Uitgangspunt van de linkse oppositie moet dus de afschaffing zijn van commerciële ziekteverzekeraars en concurrerende private ziekenhuizen. Net als van de locale medische ketens die onlangs in opspraak kwamen. Voor hen is de kwaliteit van de zorg namelijk volkomen irrelevant ten opzichte van de dividenden van hun (buitenlandse) aandeelhouders.

Dus voortaan, GL/PvdA, NSC, D66, CDA, SP, PvdD, CU, Volt en DENK: medische zorg wordt weer een nutsvoorziening in overheidshanden. En eveneens als vroeger, gaan we in ons land weer medicijnen produceren.