LinkedIn is niet veilig

Ik kan me voorstellen dat bepaalde mensen het niet prettig vinden als de maatschappij weerbaarder wordt tegen hun misleiding om klimaatbeleid te vertragen.

Welke sociale media netwerken zijn nog veilig om informatie over klimaatobstructie en klimaatdesinformatie te delen? Twitter is dat in ieder geval al een tijd niet meer. Veel mensen gingen net als ik naar LinkedIn. Maar hoewel je ook daar bizarre beschuldigingen naar je hoofd krijgt geslingerd, was het in ieder geval een plek om professionals te informeren over zaken waar journalisten niet over rapporteren. Dit soort tussenruimtes zijn cruciaal in een democratie, vooral omdat LinkedIn, anders dan Signal en Whatsapp, de mogelijkheid biedt om met mensen buiten je bubbel te communiceren. Hieraan lijkt ook een einde te zijn gekomen.

Gisteren werd mijn LinkedIn account gehackt. Vandaag kreeg ik weer toegang. Maar een paar uur later, net nadat ik een post over de hack had geplaatst, gebeurde weer hetzelfde. Ik beschrijf aan het eind van dit artikel wat er precies gebeurde, want LinkedIn weet deze hacks niet te voorkomen en is daarom geen veilig platform meer. Ik zou dit het liefst met een LinkedIn medewerker besproken hebben, maar het is niet mogelijk om daar iemand te spreken. Maar eerst de vraag, waarom werd ik gehackt?

Het kan toeval zijn. Het kan ook te maken hebben met dit interview met Trajectum dat ik eerder die dag deelde, over hoe kennisinstellingen worden benaderd door organisaties die complottheorieën over klimaat verspreiden. Of zou het dit persbericht van Climate Obstruction NL zijn dat iemand boos maakte? Of misschien is het dit interview met Harm Edens op BNR Nieuwsradio waarin ik journalisten oproep om meer over klimaatobstructie en klimaatdesinformatie te berichten?



Het zou ook kunnen dat het ging over deze tips om klimaatdesinformatie te herkennen, want ik kan me voorstellen dat bepaalde mensen het niet prettig vinden als de maatschappij weerbaarder wordt tegen hun misleiding om klimaatbeleid te vertragen. Hoe dan ook, het kan ook puur toeval geweest zijn. Ik ben zelf gelukkig geen complotdenker. Maar als de intentie van de hackers was om te voorkomen dat dit soort informatie verspreid wordt, dan is het effectief geweest. Journalisten zijn vrijwel stil over klimaatobstructie en klimaatdesinformatie, en dit is wat er gebeurt als je er op sociale media over deelt.

Wat is er precies gebeurd? Dit vind ik belangrijk om te beschrijven want veel professionals gebruiken LinkedIn intensief. Nu LinkedIn niet veilig blijkt te zijn en zolang LinkedIn niet in staat is om te voorkomen dat haar leden gehackt worden, is het verstandig goed na te denken of en hoe dit netwerk nog te gebruiken.

Ik kon niets doen aan de hack: ik kreeg uit het niets een mailtje dat ik mijn wachtwoord wilde resetten. Ik kon vanaf dat moment niet meer inloggen op mijn account. Dat mailtje had ik niet gevraagd en ik klikte natuurlijk niet op de links in die mail, maar ging naar de LinkedIn site om een password reset aan te vragen. Ik kreeg geen mail, waaruit ik opmaakte dat de hacker het mailadres van mijn account had veranderd.

De komende 24 uur begon ik me af te vragen of er wel mensen bij LinkedIn werken. Het was in ieder geval niet mogelijk er een te bereiken. Om te rapporteren bij LinkedIn dat je je account niet meer in kan moet je eerst inloggen in je account. Ik maakte dus een tijdelijke account aan om dit te kunnen rapporteren. Ik kreeg een automatische mail met een link waarmee ik een foto van een identificatiebewijs kon uploaden. Toen verdween mijn account helemaal – niemand kon hem meer zien. Via de tijdelijke account probeerde ik op LinkedIn tevergeefs contact te krijgen met een mens.

Pas de volgende middag kreeg ik een mail van (vermoed ik) een mens. Via een link kon ik een nieuw wachtwoord instellen en mijn account weer in. Echter had deze medewerker een verkeerd e-mailadres als mijn primaire e-mail ingesteld. Ik kon hierdoor geen extra veiligheidsmaatregelen instellen. Een paar uur later begon alles weer van voor af aan en op het moment van dit schrijven kan ik mijn account niet in. Een paar uur geleden heb ik weer mijn identificatie gestuurd en vooralsnog heb ik nog steeds niemand van LinkedIn kunnen spreken.