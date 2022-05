Lingeriemodellen bestrijden de zuivel- en vleesindustrie in werkkleding: 'seks verkoopt ook idealen'

Beisser

10 apr. 2022 - 21:54

De mens is van omnivoor , net als varkens en ratten. Het gebit, het ingewandsstelsel, het hele metabolisme is daarop ingesteld. Vegetarisme is onnatuurlijk. Om gezond te blijven moeten zorgvuldige dieetkeuzes gemaakt worden. Maar het kan natuurlijk allemaal wel een ietsje minder. En diervriendelijker vooral. Het werkelijke probleem zit hem in de grootschaligheid. Niet alleen in de productie (dieis het gevolg) maar in de vraag (de oorzaak). Er zijn domweg te veel mensen op deze wereld. Of ze nou vlees eten of niet.