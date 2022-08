'Linda de Mol heeft meer vrouwen schade toegebracht dan haar vriend'

Er is de afgelopen tijd nogal wat te doen geweest over de LINDA die afgelopen week verscheen. Die stond in het teken van de vrouwenborst, door de eigen redactie op de cover nogal kneuterig aangeduid als “jetsers”. De veelgehoorde kritiek was dat er zoals vaker in het blad nauwelijks diversiteit te bespeuren was. Druktemaker Janneke de Bijl vat in De Nieuws BV samen: ‘Iedereen op de foto heeft er twee, die ook nog symetrisch zijn. Er hangt niks en er puilt niks uit. Kortom, een voor veel vrouwen onhaalbaar ideaalbeeld.’