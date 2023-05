Limburgse SP-kandidaat brengt Hitlergroet

19 feb. 2010 - 13:35

Aert @ : " En nu we het toch over Kant hebben: wat was ze weer onbeschoft gisteren in de kamer." onbeschofter als wildersen verdonk in geen geval ,je vergelijk nu loopt van vorenafaan mank. in het vuur waaronder (helaas pindakaas) nu langzaamaan een kabinet genomen móest worden ,(gezien de aanhoudende draai -ontwijkende antwoorden) teneinde eens helderheid te krijgen in die hele poppenkast , vanaf de raporten van davids ,kort daarop de raadselachtige navo brieven omtrent die hele oorlog etc , werd het tijd. waar pvda steeds een duidelijk standpunt in heeft gehad. de meiden deden mij eerlijk gezegd leed (op verdonk na) die na uren vastbijtende debatering ,het maandenlang durende gekonkel uiteen machtslabyrint te kunnen ontzenuwen. van een paars en de sigaars