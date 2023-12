Limburg krijgt Nexit-proef, grenzen met België en Duitsland gaan dicht Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 147 keer bekeken • bewaren

Als gebaar naar de eclatante overwinning van de PVV in Limburg organiseert het demissionaire kabinet komend voorjaar al een Nexit-proef in de provincie. De grenzen met België en Duitsland zullen hiervoor een week lang streng worden gecontroleerd.

“Het wordt een ingewikkelde operatie, omdat onze buurlanden weigeren mee te werken aan de proef”, zei minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken bij de aankondiging van het experiment. “We moeten dus niet alleen de werkvergunningen uitgeven voor buitenlanders die in Limburg werken, maar ook die van Limburgers met een baan in Duitsland of België. Voor vrachtverkeer geldt hetzelfde: we moeten zowel voor import als export het papierwerk verzorgen. Ik vrees dat enige vertraging onvermijdelijk is.”

Om de situatie overzichtelijk te houden, gaan de meeste grensovergangen helemaal dicht. Slechts een tiental blijft open. Alle reizigers zullen geldige papieren moeten tonen en rekening houden met oponthoud. Wie de wachtrijen wil omzeilen, moet omreizen via Gelderland of Brabant. Het ministerie raadt passagiers voor Maastricht Aachen Airport aan om de nacht voor hun vertrek alvast een hotel te boeken in de nabijheid van de luchthaven. Wie over een uitgaand vliegticket beschikt, hoeft niet bang te zijn dat hem de toegang tot Nederland ontzegd wordt.

Milieu

In het kader van de Nexit-proef worden de Europese milieuregels een week lang niet gehandhaafd. Boeren kunnen bijvoorbeeld zoveel mest uitrijden als ze willen en chemiecomplex Chemelot mag een week lang zonder vergunning lozen, zowel in de lucht als in het water. Drinkwaterbedrijven langs de bovenloop van de Maas treffen voorbereidingen om de inname gedurende de proefperiode te staken. De Jonge vindt dat onzin: “In alle gemeenten langs de Maas is de PVV de grootste partij, dus ik verwacht helemaal geen problemen met de waterkwaliteit.”

Naast strenge migratiecontrole en losse milieuregels krijgt Limburg ook een voorproefje van maatregelen tegen twee andere grieven van de PVV. Alle publieke omroepen, inclusief Omroep Limburg, verdwijnen zeven dagen lang van de kabel en zullen evenmin via internet te volgen zijn. Ook culturele instellingen gaan gedurende de periode op zwart.