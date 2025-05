Limburg en vakantie

Een jaar of wat geleden bezocht ik de onthulling van een of ander monument voor VARA-presentator Felix Meurders in het museum voor Beeld en Geluid in Hilversum. Felix had niks strafbaars gedaan, niet op mensen ingereden ofzo, maar toch kreeg hij een monument, ik begreep het ook niet, in ieder geval: we zaten daar, in een zaaltje in Beeld en Geluid, er waren toespraken van Felix’ radiocollega’s, waaronder grote namen als Frits Spits, Dolf Jansen en de roodharige VARA-columniste Carrie.