SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen vertrekt uit de Tweede Kamer en legt het leiderschap van de SP neer. Dat maakt ze in een verklaring op X bekend. Aanleiding is het slechte verkiezingsresultaat. De SP-fractie werd bijna gehalveerd tot 5 zetels. Sinds haar aantreden in 2017 is Marijnissen er niet een keer in geslaagd zetelwinst te boeken.