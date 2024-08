Lilian Marijnissen: Migratie-draai VVD maakt mensen cynisch

De VVD pleit plotseling voor het terugdringen van het aantal arbeidsmigranten. De harde werkers die in Nederland slecht betaald werk doen zouden volgens VVD-Kamerlid vervangen moeten worden door robots. Bij Mediaforum op NPO Radio 1 reageert voormalig SP-leider Lilian Marijnissen met duidelijk ongeloof. Wij roepen al jaren om ingrijpen omdat arbeidsmigratie gepaard gaat met grote misstanden, legt ze uit. Zo is er sprake van uitbuiting maar ook woonwijken zijn de klos omdat woningen worden opgekocht en opgesplitst voor kamerverhuur.

De VVD stond tot nu toe altijd "voorop" in het halen van arbeidsmigranten naar Nederland, legt ze uit. Naar de niet mis te verstane waarschuwingen van onder meer Emile Roemer werd niet geluisterd. "Dat is allemaal systematisch genegeerd", aldus Marijnissen. "Het speelt al jaren."

Entertainment-deskundige Angela de Jong constateert dat er sprake moet zijn van een "een-tweetje" tussen de VVD en de media om met Prinsjesdag in zicht nog even snel te scoren. Ze blijkt desgevraagd niet op de hoogte van het feit dat het haar eigen krant was die de proefballon op de voorpagina plaatste. Voor Mireille van Ark, adjunct-hoofdredacteur van RTL Nieuws is het duidelijk: "De VVD wil het stokje weer een beetje terugpakken van de PVV."