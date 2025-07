Likoed-ministers roepen Netanyahu op Westelijke Jordaanoever volledig te annexeren

Vijftien ministers van de Likud-partij van premier Benjamin Netanyahu hebben hem opgeroepen om de Westelijke Jordaanoever voor het einde van deze maand volledig te annexeren. Dat meldt The Times of Israel. In een brief schrijven de ministers dat Israël moet profiteren van de "historische prestaties" in de oorlog tegen Iran en de steun van de Amerikaanse president Donald Trump. De ministers beweren dat dit "een gunstig moment" is om vooruit te gaan met deze illegale stap.