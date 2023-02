Lieve Irmak, de tranen kennen geen afkomst

Ik zal je eerlijk vertellen, ondanks mijn schrijverschap vind ik het moeilijk om een beginzin op papier te krijgen. Door de verbijstering weigeren mijn hersens dienst. Jouw dood is een feit en ik weet wel dat we uiteindelijk allemaal sterven en dat er weer nieuwe kinderen geboren zullen worden. Maar voor jou kwam de dood veel te vroeg, je was nog maar 15 jaar. Je had net als alle andere kinderen dromen, maar beton en stenen van ingestorte huizen en flats hebben jou van je familie en je lieve vader afgepakt. De liefde van jouw vader voor jou is zo groot dat hij ondanks al die tonnen beton op jouw lichaam weigerde hij jouw zachte handen los te laten.